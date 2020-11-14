15:06, Сегодня

"Цифры, о которых никто не говорит": озвучена жуткая статистика ДТП в Украине В МВД выступили за принятие очень жесткого законодательства

В Украине за время независимости в ДТП погибли более 170 тысяч человек, более миллиона получили травмы.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра внутренних дел Арсена Авакова Михаил Апостол.

Комментируя текущую статистику ДТП в Украине, 2843 погибших за 10 месяцев 2020 года, Апостол отметил:

"Ужасная информация, ужасные картины нас преследуют каждый день. Существенные повышения штрафов практически ничего не дали. Цифры очень страшные, я могу озвучить еще страшнее цифры, о которых никто не говорит. Более 170 тыс. погибли за время независимости и 1,2 млн травмированы. Представьте себе - средний областной центр погиб и город-миллионник травмированных".

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Советник Авакова отметил, что этот вопрос должен решаться комплексно, "потому что превентивная работа, к сожалению, на сегодня результатов не дает".

"Я думаю, только принятие очень жесткого законодательства и наказания может исправить ситуацию. Для нарушителей должна быть необратимость наказания - минимум 5 лет. Многие, особенно мажоры или другие, я считаю их преступниками и убийцами, которые, нарушив ПДД и убив людей, затягивают процесс, наняв дорогих адвокатов, и очень мало из них понесли наказание. Необратимость наказания должна устанавливать комиссия, которая совместно выйдет на это ДТП - представители полиции, эксперт, прокурор, представители страховой компании и представитель ГСЧС", - заявил он.

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Напомним, в центре Киева на Майдане Независимости 30 октября произошло смертельное ДТП. Водитель джипа Land Rover выехал на тротуар, сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым. Водитель после задержания заявил, что он потерял сознание и утратил контроль за автомобилем.