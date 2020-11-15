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Врач опроверг популярный миф о "детских" пельменях Гастроэнтеролог объяснил, можно ли кормить детей полуфабрикатами

Врач-гастроэнтеролог Вадим Шипулин в эфире телеканала "Украина 24" опроверг миф о том, что замороженные "детские" пельмени-полуфабрикаты отличаются по качеству от обычных.

На вопрос, имеют ли пельмени для детей принципиальное отличие, Шипулин ответил:

"Это ерунда на постном масле, безусловно. Это для того, чтобы расширить круг потребителей".

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Как пояснил врач, нет прямых противопоказаний для того, чтобы ребенка кормить качественными полуфабрикатами.

"Но если есть возможность готовить свежую неразмораживаемую пищу, то лучше детей, особенно маленьких, кормить свежей едой, которую сами готовите", - отметил он.

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Ранее декан факультета пищевых технологий НУБиП Украины Лариса Баль-Прилипко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какой риск для здоровья несут замороженные пельмени и вареники-полуфабрикаты.