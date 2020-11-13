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"Мы посреди пожара": врач откровенно высказался о коронавирусе в Украине Александр Линчевский рассказал о насущной проблеме украинских больниц

Разговоры о вакцине от коронавируса в Украине сегодня являются неактуальными, поскольку уже сейчас в больницах нужно спасать тысячи пациентов, которые не дождались прививки.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-хирург, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, комментируя ситуацию с эпидемией коронавируса.

"Разговоры о вакцине сейчас, о перспективе создания коллективного иммунитета, важны в экспертной среде для планирования стратегии вакцинации. Однако это стратегические разговоры о будущем, они сравнимы сейчас с тем, как мы будем планировать колонизацию Марса", - отметил Линчевский.

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По его словам, сегодня гораздо более актуальна проблема обеспечения больниц кислородом.

"Люди нуждаются в лечении и нуждаются в кислороде, не имеют достаточно кислорода в больницах сегодня. Несколько сотен пациентов умирают в Украине ежедневно. Им нужны базовые вещи. Моим коллегам-врачам нужна адекватная защита, пациентам нужен кислород и кислородные аппараты... Я бы переключил фокус общественного внимания на актуальные проблемы врачей и больниц для спасения пациентов, которые еще полгода точно никакой вакцины не увидят. Сейчас это совсем не актуальный вопрос, мы посреди пожара. Нужно тушить пожар, мы успеем поговорить и о вакцине..." - заявил врач.

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Напомним, ранее врач-эпидемиолог Вадим Аристов в эфире телеканала "Украина 24" оценил эффективность популярного "народного метода" от коронавируса.