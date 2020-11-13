Профилактика коронавируса: врач предостерег украинцев от серьезной ошибки

Промывание слизистой носа перекисью водорода не защитит от коронавируса COVID-19, вместо этого процедура может вызвать ожоги.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал врач-эпидемиолог Вадим Аристов, комментируя распространенные "народные методы" от коронавируса.

"Таким образом можно нажить себе или ожог слизистой, или подвергать себя какой-то опасности, считая, что оно работает. COVID-19 - респираторная инфекция, которая распространяется воздушно-капельным путем. Вы только промоете себе поверхность, однако вы и в дальнейшем будете вдыхать капли, если она прилетят", - отметил врач.