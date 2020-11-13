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В Черкассах женщина из-за коронавируса родила на улице: муж рассказал подробности Муж роженицы сообщил подробности инцидента

В Черкассах женщина с положительным тестом на коронавирус COVID-19 родила на улице у входа в больницу, после того, как полчаса безрезультатно ждала помощи врачей.

Подробности необычного инцидента рассказал в эфире телеканала "Украина 24" житель Черкасс Александр Киркич.

"У нас возникла ситуация - очень быстрые роды. В 2:00 у моей жены начались схватки. Ждать скорую мы не думали, потому что это было довольно рискованно. Мы сели в автомобиль и позвонили нашему врачу, которая нас вела. Она подняла всех врачей. Мы надеялись, что когда доедем, нас уже там будут ждать. Мы приехали в девятиэтажный корпус областной больницы, как нас направили, в центральное отделение. Я подошел, и нас отправили на вход со стороны, с которой мы и рожали. Там мы простояли в ожидании помощи 35 минут под корпусом, пока не родили. И уже потом к нам вышли", - рассказал мужчина.

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По его словам, впоследствии выяснилось, что родильное отделение - "это вообще какой-то другой корпус, который находился в 2,5-3 минуты ходьбы от девятиэтажки".

"Нас напрямую скоординировали медсестры, которые вышли из центрального входа этой девятиэтажки, чтобы мы обошли помещения, зашли со двора и там ждали врачей... Хочу добавить. Мы не ищем виновных, мы не хотим никого наказывать, хочу поблагодарить врачей, которые нас сопровождали и врача, которая помогла принять роды. Я рассказал эту ситуацию для того, чтобы в будущем их не возникало, чтобы такие пробелы в медицине со временем закрыли", - пояснил Киркич.

Также мужчина добавил, что новорожденную дочь назвали Евой.

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Напомним, ранее эпидемиолог Андрей Александрин в эфире телеканала "Украина 24" назвал первоисточник всплеска коронавируса в Украине.