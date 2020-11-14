11:07, Сегодня

Диета для иммунитета: украинцам дали простой совет, как укрепить здоровье Врач-диетолог Ольга Безуглая объяснила, как здоровье человека зависит от его питания

Украинцы с наступлением зимнего сезона должны пересмотреть свой рацион, чтобы укрепить иммунитет и уберечься от коронавируса COVID-19, ОРЗ, гриппа и других заболеваний.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала врач-диетолог Ольга Безуглая.

"Мы в идеале должны получать все витамины и микроэлементы из пищи. Вопрос к тем, кто нас смотрит - с сегодняшнего дня что-то изменить в своей жизни, положить на одну ложечку сахара меньше в свой чай, уменьшить потребление сладостей, посмотреть, сколько овощей и фруктов мы употребляем. У нас есть брокколи, брюссельская капуста, кабачки, баклажаны - они богаты витаминами. Но наше сознание таково, что мы скорее пойдем в аптеку за таблеткой, чем посмотрим, что у нас есть в рационе. Пересмотрите свой рацион, максимально сократите количество перекусов, пытайтесь сбалансировать качественными нутриентами", - рассказала Безуглая.

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По ее словам, пациенты, имеющие хронические заболевания, тяжелее будут переносить и коронавирус.

"От того, как сейчас мы работаем со своим здоровьем и что мы способны изменить, будет зависеть многое", - добавила диетолог.

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Ранее врач-инфекционист Вадим Аристов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", являются ли действенными советы президента Владимира Зеленского украинцам, как уберечься от коронавируса.