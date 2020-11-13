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Эпидемиолог назвал первоисточник коронавируса в Украине Андрей Александрин рассказал, каких мер не хватило Украине в борьбе с эпидемией коронавируса

Украина предприняла не все меры для предотвращения распространения коронавируса. Об этом заявил эпидемиолог Андрей Александрин в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос, почему мы все еще не преодолели пандемию.

"Просто не бывает. Как пропагандирует ВООЗ, должен быть мультимодальный подход – он подразумевает подход с разных сторон и разными органами. Необходимо создавать условия инфекционной безопасности, особенно в закрытых помещениях, особенно в социально критических объектах – как детские садики, школы, учебные учреждения. И как раз то, что в нашей стране этим вопросам не уделяется системно внимание, мы как раз видим развитие пандемии ковида", — сказал он.

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По словам эксперта, большого роста заболеваемости можно было бы избежать.

"В Украине это началось как внутрибольничные вспышки. И если бы в нашей стране были внедрены программы инфекционного контроля, я уверен, мы бы не имели такую заболеваемость медицинских сотрудников, риски для закрытия лечебных учреждений, у нас был бы меньший уровень распространения ковида", — сказал он.

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