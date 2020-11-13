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Помогают ли советы Зеленского в борьбе с коронавирусом: врач дал оценку Президент не упомянул несколько важных вещей, считает инфекционист Вадим Аристов

Советы президента Владимира Зеленского украинцам, как уберечься от коронавируса COVID-19, являются действенными, но неполными.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" врач-инфекционист Вадим Аристов.

По его словам, советы заниматься спортом, любовью, дезинфицировать руки, носить маски, соблюдать дистанцию ​​"в определенном смысле являются действенными, однако нужно понимать, чего там нет, потому что это самое важное".

"Сейчас уже не время предметов, сейчас уже время процессов. Поэтому нужно менять процессы, которыми мы усиливаем организм - спать, есть, вести здоровый образ жизни. Важно изменить процессы вокруг тебя - на работе и в местах отдыха, потому что внешние факторы очень сильно определяют то, как ты преодолеешь инфекцию. И третье - важно изменить процессы в государстве. Потому что когда просветительская работа не ведется, когда нет спикеров, которым доверяют, люди начинают сами придумывать рецепты, давать советы, и им нельзя в этом отказать", - рассказал Аристов.

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Напомним, президент Владимир Зеленский, больной коронавирусом, записал видеообращение к украинцам, в котором призвал соблюдать дистанцию, носить маски, укреплять свой иммунитет, заниматься спортом и любовью, "беречь себя от вирусов, а мозг от лжи".

Ранее бывший народный депутат Украины Борислав Береза в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что карантин выходного дня в Украине не поможет сдержать коронавирус.