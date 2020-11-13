18:23, Сегодня

Врач назвала способы укрепить иммунитет для борьбы с коронавирусом Терапевт перечислила вещи, которые влияют на силу иммунитета

Есть определенные вещи, которые могут помочь укрепить иммунитет во время эпидемии коронавируса. Об этом рассказала терапевт, диетолог Ольга Безуглая в эфире канала "Украина 24".

"Если бы можно было придумать таблетку, употребляя которую, мы могли бы повлиять на наш иммунитет — то все было бы по-другому. Но я бы выделила со своей стороны то, что может повлиять на наш иммунитет: наша приверженность здоровому образу жизни, питание, режим сна, режим физической активности, позитивный настрой и ваши мысли, которые в целом присутствуют в этом состоянии, которое сейчас есть. Поэтому это такой комплекс, в котором желательно выполнять ряд позиций и большинство факторов", — сказала она.

Читайте также: "Люди должны переболеть": врач удивил заявлением о коронавирусе

Ранее врач-хирург, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский назвал две вещи, которые могут спасти от заражения коронавирусом.