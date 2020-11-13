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От COVID-19 спасут только две вещи — эксперт назвал, какие Бывший замминистра заявил, что некоторые советы по профилактике коронавируса могут только навредить

Спасти украинцев от коронавируса могут только две вещи. Об этом заявил врач-хирург, экс-заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский в эфире канала "Украина 24".

"Есть две вещи, которые способны нас спасти от коронавирусной инфекции, гриппа или подобных заболеваний — это перенесенное заболевание и вакцинация. Точка. Более не о чем говорить. Попытки на кухне в соцсетях вмешаться, дать универсальные советы по поводу того, что есть, что курить, чем мазаться для повышения иммунитета — они абсурдны по своей сути", — сказал он.

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По словам эксперта, любые другие советы могут не только не помочь, но и навредить.

"Иммунология — одна из самых сложных областей медицины, и говорить об универсальных советах и спасении настойкой боярышника — это непрофессионально и иногда вредит. Перенесенные заболевания или вакцинация - это то, что спасет украинцев от коронавируса", — сказал он.

Ранее иммунолог Андрей Волянский рассказал, когда будет готова вакцина от коронавируса и можно будет использовать ее в Украине.