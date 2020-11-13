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Карантин выходного дня: экс-нардеп объяснил, что не так с новыми ограничениями Борислав Береза считает, что Кабмин должен быть решительнее в вопросе карантина

Карантин выходного дня, введенный в Украине, не поможет сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Такое мнение в эфире телеканала "Украина 24" высказал бывший народный депутат Украины Борислав Береза.

На вопрос, как он будет проводить выходные, экс-нардеп ответил:

"Мы вообще планировали с детьми пойти в кинотеатр, а еще с женой хотели пойти в галерею на выставку. Но учитывая, что сейчас Кабмин считает, что в галерее людей больше, чем в метро, и именно поэтому видимо галереи будут закрыты - то тогда остается быть дома, смотреть кино, читать книги, общаться с детьми или гулять просто так".

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Береза скептически оценил новые карантинные ограничения:

"Для меня очень странная история, когда правительство вводит ограничительные меры, не понимая, что сначала надо ввести компенсаторные методы для того бизнеса, который от этого пострадает. Это первое. Во-вторых, будет ли остановлен транспорт? Нет, не будет. Тогда вопрос: если люди и дальше будут ехать в метро, и большое количество людей без масок вообще, что это предотвратит?"

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Бывший депутат считает, что правительство в вопросе карантина должно быть более решительным.

"Для того, чтобы что-то решить, надо или делать что-то кардинально, или ничего не делать. Надо делать выбор - или мы заходим в локдаун, или не надо имитировать, чтобы потом рассказывать, что мы что-то делали, вводили карантин выходного дня. Мы же понимаем, что это не поможет", - заявил он.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.