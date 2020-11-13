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Карантин выходного дня: владельцы ресторанов предложили замену локдауну Бизнесмены опасаются, что локдаун полностью лишит их оборотных средств

Владельцы ресторанов ждут от Кабмина смягчения условий карантина выходного дня. Они предлагают разрешить ресторанам работать в выходные при условии резерва столов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал киевский ресторатор Валерий Созановский.

Ресторатор отметил, что у бизнесменов есть встречные предложения, которые позволят им легче перенести новые карантинные ограничения.

"Возможно, надо позволить по резервам посещать рестораны… чтоб какая-то заполняемость ресторанов была, потому что на одной доставке мы потеряем все оборотные средства. Надо садиться за стол переговоров. Возможно, правильно будет по будням убрать ограничение до 23:00. Если по выходным не работаем, то попробовать увеличить по будням. Есть какие-то определенные обещания, в понедельник посмотрим", - сказал он.

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По его словам, накануне владельцы ресторанов провели встречу, посвященную карантину выходного дня:

"Была достаточно долгая дискуссия. Половина сказала – давайте работать вопреки всему, вторая часть сказала – ребята, давайте работать в правовом поле, и были еще пару экстремалов за совсем радикальные действия. Но в целом коллегиально пришли к тому, что обещанные три недели, которые будет карантин выходного дня, каждый будет пытаться принимать решение, работать или не работать".

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На вопрос, ждут ли бизнесмены помощи и компенсаций от правительства, Созановский ответил:

"Я думаю, что какое-то встречное предложение появится, потому что люди уже вышли на улицы, подписывают петиции. Уже большое недовольство в соцсетях... Пошло движение, диалог какой-то начался, но конкретики пока никто не обещал".

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.