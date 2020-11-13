14:08, Сегодня

"Люди должны переболеть": врач удивил заявлением о коронавирусе Иммунолог рассказал, как будет распространяться коронавирус в Украине и эффективен ли карантин выходного дня

К моменту создания первой вакцины от коронавируса почти половина населения Украины так или иначе столкнутся с болезнью. Об этом заявил врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24".

"По официальным данным, на сегодня в Украине инфицировано около полумиллиона. Это примерно 1,2% населения Украины. Можно сказать, что реальная цифра примерно в 10 раз выше — от 10 до 15% населения столкнулись с вирусом. К моменту, когда будет получена вакцина, я думаю, уже около 40% будут инфицированы. По сути, уже частичный коллективный иммунитет будет создан", — сказал он.

Читайте также: Иммунолог рассказал, когда будет готова вакцина от COVID-19

Также эксперт заявил, что не нужно было стараться сдержать эпидемию. Так он ответил на вопрос, будет ли эффективен карантин выходного дня.

"Он даст какой-то эффект, но мы в течение 8 месяцев пытаемся сдержать эпидемию. Главная проблема в том, что мы можем ее сдерживать, но не можем отменить. Украина должна ее (эпидемию — ред.) пройти. Если бы она прошла ее летом, было бы легче, чем сейчас. Я вообще противник сдерживания процесса. Люди должны переболеть", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда Украина может получить вакцину от коронавируса.