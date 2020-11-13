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Иммунолог рассказал, когда будет готова вакцина от COVID-19 Иммунолог Андрей Волянский рассказал, можно ли будет использовать первую вакцину от коронавируса в Украине

Всемирная организация здравоохранения заявила, что для окончания эпидемии коронавируса нужно, чтобы вакцинировались 70% населения мира. Тем временем компания Pfizer заявила о 90%-ной готовности своей вакцины.

Ситуацию с вакцинами прокомментировал врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире канала "Украина 24". В частности, он ответил, есть ли в Украине оборудование для соблюдения правил хранения вакцины Pfizer при температуре -70С.

"На сегодняшний день такого оборудования в Украине нет. Но там есть одна маленькая сноска — в течение 5 суток эту вакцину можно перемещать не при глубокой заморозке. То есть за 5 суток до использования можно ее глубоко не замораживать. Насколько я понимаю, речь идет об обычной температуре для вакцин +2...+8, но я могу ошибаться, так как не видел точных технических данных", — сказал он.

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Эксперт назвал примерные сроки, когда вакцина появится в массовом использовании.

"Если мы говорим о конкретной вакцине (Pfizer — ред.), она готова, она уже меняться не будет. Но нужно набрать необходимое количество времени после клинических испытаний третьей фазы. Я думаю, это займет 1-2 месяца и в начале 2021 года ее начнут использовать массово", — сказал он.

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Волянский ответил на вопрос, возможна ли мутация вируса до такой степени, чтобы созданная вакцина оказалась бесполезной.

"Вероятность есть. Но в течение 10 месяцев пандемического процесса еще не было настолько сильных мутаций в этом вирусе, чтобы они не позволили говорить об эффективности будущих вакцин. На сегодня еще мутации не настолько выражены. Они многочисленны, но не принципиальны", — сказал он.

Ранее врач-иммунолог Олег Назар рассказал, когда в Украину может попасть созданная недавно вакцина против коронавируса COVID-19.