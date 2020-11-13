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Люди разделились на два лагеря: как украинцы готовятся к карантину выходного дня Журналисты выясняли, как украинцы относятся к новым ограничениям

В Украине с ночи на субботу 14 ноября вводится карантин выходного дня. Как готовятся к новым ограничениям работники и посетители заведений, рассказала корреспондент "Украина 24".

"Киевляне не особо спешат сделать покупки перед выходными, в торговых центрах не многолюдно. Людей много на улицах и на остановках общественного транспорта, а в магазинах людей немного. Поэтому те, кто обычно работает на выходных, говорят о том, что недовольны решением ввести карантин выходного дня", — рассказала она.

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По словам корреспондента, жители Киева разделились на два лагеря. Первые обеспокоены негативной статистикой и быстрым распространением коронавируса, они говорят, что поддерживают решение власти. Они даже в будни в последнее время избегают посещения людных мест.

"Вирус распространяется, каждый день по 11 тысяч — это уже страшно. Какие-то меры нужно вводить, чтобы это остановить. Транспорт будет ездить, это хорошо. А все остальное — это уже лишнее", — сказал один из прохожих.

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Другие не поддерживают решение властей, мотивируя это тем, что карантин выходного дня не поможет. Они считают, что эффективнее было бы контролировать масочный режим в общественном транспорте, и не закрывать ТРЦ, а усилить контроль за соблюдением антиэпидемических мер. Также они считают, что локдаун на выходные негативно повлияет на малый и средний бизнес.

"Я думаю, это кардинально не изменит ситуацию, и это будет финишная прямая для бизнеса. В целом рост заболеваемости, я думаю, не изменится. Сегодня пятница, я еду на работу, и вы сами можете увидеть, сколько в метро людей", — сказал один из опрошенных.

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На некоторых салонах красоты, спорткомплексах и т.д. уже появились объявления о том, что в выходные они не работают в связи с введением карантина выходного дня, добавила корреспондент.