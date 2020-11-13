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Страшное ДТП с такси в Киеве: стало известно о состоянии пострадавшего Одному из пострадавших в ДТП с участием такси требуется операция

В Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта, погибли два человека, двое травмированы. Один из пострадавших — мужчина на инвалидном кресле. Корреспондент "Украина 24" выяснял информацию о состоянии пострадавших.

Один человек находится в 17-й городской больнице, завотделением политравмы Дмитрий Мясников рассказал о том, как оценивается его состояние.

"Сегодня за несколько минут до 9 утра был госпитализирован потерпевший 64 лет. Он пострадал в ДТП в качестве пешехода. Предварительно нас уведомила "скорая помощь", что будет массовое поступление, мы были полностью развернуты, но к нам поступил только один пациент. Это мужчина на инвалидном кресле, у него в анамнезе был инсульт", — сказал он.

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По словам врача, раненому еще потребуется операция.

"Сейчас его состояние средней степени тяжести, он госпитализирован в отделение политравмы. Помощь предоставлена в полном объеме. Его ожидает еще оперативное вмешательство. Он в психологическом шоке. Состояние стабильное, он в сознании, у него травмы конечностей. Других потерпевших к нам не доставляли", — сказал он.

Напомним, в центре Киева на Майдане Независимости 30 октября около 16:00 произошло резонансное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Автомобиль выехал на пешеходную зону на Майдане Независимости и врезался в людей.