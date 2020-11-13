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Мобильные госпитали во Дворцах спорта — эксперт назвал два аргумента против Анестезиолог рассказал, почему временные госпитали против коронавируса не дадут результата

В Украине возросла потребность в анестезиологах, однако их количество не увеличилось. Об этом заявил главный специалист Минздрава по анестезиологии Сергей Дубров в эфире канала "Украина 24".

"До пандемии у нас было более 7500 врачей-анестезиологов. Примерно столько же их и осталось. Но мы понимаем, что потребность во врачах-анестезиологах, специалистах в проведении искусственной вентиляции легких сегодня намного выше, чем была на январь текущего года. 95% из нынешнего количества справятся с управлением аппаратами ИВЛ", — сказал он.

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Также эксперт негативно отнесся к предложению оборудовать временные госпитали для борьбы с коронавирусом во Дворцах спорта или похожих помещениях.

"Мое личное мнение, возможно, оно не совпадает с мнением правительства — я считаю, что адекватную помощь в приспособленных помещениях предоставлять невозможно. Во-первых, у нас не хватит специалистов, которые там будут работать, поскольку на сегодня не хватает специалистов и среднего, и младшего медперсонала даже в тех заведениях, где уже оказывается помощь пациентам с COVID. Во-вторых, помещения не приспособлены совершенно к оказанию медицинской помощи, отсутствуют кислород и отопление, и кровати, и все это оборудование. Основная проблема, даже если будут средства на проведение кислорода — кто там будет работать", — сказал он.

Ранее международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов рассказал о текущей ситуации с вакцинами от коронавируса.