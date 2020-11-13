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В Киеве такси влетело в остановку: подробности с места событий В результате аварии в Святошинском районе погибли два человека

В Киеве такси врезалось в остановку общественного транспорта в Святошинском районе. Одна женщина погибла на месте, ещё трое людей были травмированы. Одна пострадавшая скончалась позже. На месте работает следствие. Подробности рассказала корреспондент "Украина 24".

Около 8 часов утра таксист перестраивался из крайнего левого ряда в правый. Свидетели говорят, что скорость была высокая. Машина врезалась в иномарку, а затем её отбросило на остановку.

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Одна женщина погибла на месте, ей 41 год. Ещё одна пожилая женщина, предварительно известно, что ей 70 лет, с тяжёлой травмой головы умерла в карете "скорой помощи". Также травмированы двое мужчин, один из них в инвалидной коляске. Его зажало между МАФом и машиной. Свидетели аварии помогали спасателям.

"Я шёл на остановку, чтобы поехать на работу, увидел здесь ДТП. Женщина-медработник кричала, что нужна помощь — подержать голову женщине, пока она её перебинтовывала. Я помог с этим, потом пытались вытащить мужчину из-под ларька, но сказали, что этого не надо делать, потому что там серьёзные травмы. После этого всё отгородили, приехала полиция. Женщину забрали ещё живой", — сказал свидетель.

Погибшую на месте 41-летнюю женщину звали Елена, соседи узнали её, так как тоже ехали на работу. У неё остались 20-летняя дочь и 11-летний сын. Она работала недалеко в одном из МАФов.

Водитель такси был трезв, он дает показания. Свидетели говорят, что он плакал, кричал и был в шоке. Территория ДТП третий час перекрыта, на месте работают несколько следственных групп.

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В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире канала "Украина 24", что необходимо принять закон, регулирующий работу водителей спецтранспорта за рулём.

"Я специально опубликовал видеозапись, чтобы все увидели, чего стоит отсутствие норм, которые требуют ответственности от водителей такси и других коммерческих автомобилей. Судя по видеозаписи и предварительному мнению экспертов, водитель просто заснул за рулём. Вот что бывает, когда водитель засыпает. Сам водитель задержан, он утверждает, что другой автомобиль его подрезал, но мы скептически относимся к таким заявлением. Скорее всего, он работал всю ночь и просто потерял управление, потому что заснул. В цивилизованных странах запрещается водителям спецтранспорта, такси, коммерческих автомобилей, автобусов перерабатывать больше шести часов за рулём. Это становится просто опасно для жизни других людей. Сегодня два человека, которые просто стояли на остановке, потеряли жизнь из-за того, что в Украине нет такого закона. Ни один парламент в Украине не принял закона, который регулирует рынок такси", —сказал он.

Геращенко добавил, что вопросы безопасности перевозок на дорогах должно решать Министерство транспорта и инфраструктуры.