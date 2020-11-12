Легализация оружия: Ляшко объяснил, зачем это нужно

Лидер Радикальной партии рассказал, почему его команда выступает за разрешение оружия

Легализация оружия: Ляшко объяснил, зачем это нужно

Украинцам надо позволить иметь оружие. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Наша команда поддерживает легализацию оружия. Почему? Бандит всегда оружие найдет. Сейчас миллионы стволов нелегальных. Кому надо — тот всегда найдет. А честный человек себя защитить не может, потому нечем. Поэтому мы за то, чтобы легализовать оружие. Но понятно, что должен быть строгий контроль и учет", — сказал он.

Читайте также: Проверки и не только - у Авакова рассказали, как борются с незаконным оружием в Украине

Популярное видео

"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о будущем путинского режима
"Время Голованова": с Дмитрием Гордоном о Донбассе, Бандере и архивах КГБ
"У большинства россиян в генах, в крови имперскость": Дмитрий Гордон об агрессивности РФ

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, каким оружием могут владеть украинцы.

Источник Украина 24 Теги Олег Ляшко оружие