Легализация оружия: Ляшко объяснил, зачем это нужно

Украинцам надо позволить иметь оружие. Об этом заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире канала "Украина 24".

"Наша команда поддерживает легализацию оружия. Почему? Бандит всегда оружие найдет. Сейчас миллионы стволов нелегальных. Кому надо — тот всегда найдет. А честный человек себя защитить не может, потому нечем. Поэтому мы за то, чтобы легализовать оружие. Но понятно, что должен быть строгий контроль и учет", — сказал он.