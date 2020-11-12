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Ничего веселого зимой не будет — известный психиатр назвал проблему хуже COVID-19 Семен Глузман заявил о недостатке внимания власти к важной сфере

Перед Украиной появилась проблема, которая хуже коронавируса. Об этом заявил врач-психиатр Семен Глузман в эфире канала "Украина 24".

"Ничего веселого зимой у нас не будет, потому что, кроме ковида, у нас другая, более серьезная проблема. Это проблема поведения нашей власти. На мой взгляд, ковид пережить легче. А вот то, что с нами делают власти, пережить труднее", — заявил он.

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Врач считает, что власти очень внезапно вспомнили о системе здравоохранения, на которую нужно было обратить внимание раньше.

"Я не говорю об экономическом кризисе, который начинается уже, и растут цены, и прочее. Система здравоохранения — это одна из самых важных социальных тем, а заговорили о ней только сейчас. Причем как агрессивно заговорили!" — сказал он.

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