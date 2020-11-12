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"Двойные стандарты, тогда и на выборы нельзя": Труханов о карантине выходного дня Мэр Одессы заявил, что нормы в городе и так соблюдаются, и решение о введении карантина не принято

Мэр Одессы Геннадий Труханов в эфире канала "Украина 24" подверг критике решение о введении карантина выходного дня. По его мнению, это "политика двойных стандартов".

"Первое - мы сейчас находимся в оранжевой зоне, в которой есть свои ограничения, которых мы придерживаемся. Поэтому ни комиссия, ни областная, ни городская, не принимали решения о введении карантина выходного дня", - сказал мэр.

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По мнению Труханова, если и вводить карантин - то тогда нужно запрещать ходить в любые места скопления людей, а не только в рестораны и учреждения культуры.

"Второе - вот эта политика двойных стандартов, куда-то можно ходить, а куда-то нельзя – она как раз ставит под сомнение все вводимые нами нормы и ограничения. Мы должны либо принимать решение, и оно будет касаться всех сфер деятельности и жизнедеятельности – если нельзя ходить в кафе, рестораны и кинотеатры, то нельзя ходить, наверное, и на выборы. Потому что и там, и там скопление людей. Эта политика двойных стандартов вносит разногласие в обществе. Поэтому мы и видим протестные акции", - сказал Труханов.

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Напомним, ранее Одесса отказалась вводить карантин выходного дня. Также решили не вводить карантин в Чернигове и Львове.