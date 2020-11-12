20:13, Сегодня

Отличный результат, но есть проблема — эксперт о первой вакцине против COVID-19 Эпидемиолог рассказал о ситуации с вакцинами против коронавируса

Уже несколько компаний заявили о том, что их вакцины против коронавируса COVID-19 почти готовы. Скоро ли стоит рассчитывать на появление вакцины в Украине, рассказал международный эксперт в сфере охраны здоровья и эпидемиологии Михаил Фаворов в эфире канала "Украина 24".

"Ситуация с вакцинами – очень сложная. То, что вы видите в СМИ, это верхушка айсберга. Давайте рассмотрим первое сообщение, которое было получено на этой неделе. Что было показано — что вакцина может защищать. До этого было показано, что вакцины можно нарабатывать, что они вызывают появление антител и даже было показано, что они нейтрализуют вирус. Все равно прямым доказательством является только третья фаза испытания, которая пока не завершена нигде", — сказал он.

Читайте также: Степанов сказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Однако, по словам эксперта, с новой вакциной есть серьезные проблемы, связанные с условиями хранения.

"То, что Pfizer объявил о 90%-й защите, — это очень хороший результат, говорящий о том, что вакцину нужно получить. Но проблема в том, что вакцина Pfizer сделана с большими ограничениями. Для ее использования нужно все — от хранения до конечного потребителя — держать при -70 (градусов — ред.) Сколько у нас холодильников, чтобы сохранять ее в такой температуре? У нас есть куда ее привезти, есть как доставить? Вакцина — это огромное мероприятие, отличающееся не только самой вакциной. Вакцина работает, но мы закупим холодильники для каждой поликлиники? Поэтому нам нужна более стабильная вакцина, которая позволит проводить вакцинацию в реальных условиях", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, когда людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус.