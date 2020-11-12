Как у Ленина: политолог нашел необычное сравнение для карантина в Украине
Владимир Фесенко отметил, что люди не хотят соблюдать противоэпидемические правила
Решение о введении карантина выходного дня существенно не повлияет на снижение уровня заболеваемости коронавирусом.
Такое мнение в эфире канала "Украина 24" высказал политолог Владимир Фесенко.
"Точно меньше не станет, хотя бы потому, что, тут я скажу неприятную вещь: думаю, что месяц, а, возможно, и больше нас ждет в любом случае, что бы ни вводили, увеличение количества больных, эпидемия будет наращивать свои масштабы. А вот немного меньше наращивать – возможно, это и даст эффект", - сказал политолог.
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По мнению Фесенко, идеального метода борьбы не существует, везде применяются разные.
"Я не вижу идеального, его вообще не существует, метода борьбы с эпидемией, никто не придумал. В разных странах разные методы применяют. А у нас, когда я оцениваю разные варианты борьбы с эпидемией, я вспоминаю Ленина и его определение революционной ситуации: "верхи не могут, низы не хотят". К сожалению, это наша ситуация борьбы с эпидемией. Верхи не могут воплотить то, что они согласовывают, а низы не хотят их выполнять. Очень удачное сравнение ситуации", - сказал Фесенко.
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Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал, что некоторые рынки будут работать, несмотря на локдаун выходного дня.