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Карантин выходного дня: что будет открыто в Киеве В Госпотребслужбе рассказали, какие торговые точки могут работать даже при полном карантине

Некоторые рынки будут работать, несмотря на локдаун выходного дня. Об этом рассказал начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала "Украина 24".

"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это вещевые и продуктовые (рынки — ред.)", — сказал он.

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Рубан рассказал, как он относится к идее карантина выходного дня.

"Это полумера, которая может привести к снижению социальной активности. Сегодня при таком стремительном росте заболеваемости это одна из мер, которая может сдержать рост заболеваемости. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в пределах всей страны", — сказал он.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что новые карантинные ограничения должны быть едиными для всех, а власть не будет продолжать карантин выходного дня, если ситуация улучшится.