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"Путина подставляют его исполнители": Арестович о переговорах по Донбассу Президента России подставляют его исполнители, считает советник украинской делегации в ТКГ

Парижские договоренности о ситуации на Донбассе могут быть сорваны. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Господин Грызлов (на заседании ТКГ - ред.) вчера сказал, что его беспокоит, не нарушает ли наш план ("План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы — ред.) Минские договоренности. Затем он вышел к прессе и сказал, что наш план нарушает — такой уже утвердительный стиль. Но у меня личное впечатление, что в Кремле две башни воюют между собой. Одни — так называемые силовики — хотят продолжения конфликта, но есть нормальные умеренные люди, которые хотят его прекратить как можно скорее", — сказал он.

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По словам Арестовича, есть вопрос к президенту Российской Федерации.

"Здесь вопрос к Путину: первое, понимает ли он, что его подставляют его исполнители, потому что он поставил подпись под итогами прошлогоднего парижского саммита. А во-вторых, хотят ли они сохранить лицо на международной арене, так как Франция и Германия с "горьким недоумением" воспримут, если Россия сорвет", — сказал он.

Ранее Арестович рассказал о проблеме с блокировкой КПВВ на Донбассе.