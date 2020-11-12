16:15, Сегодня

"Призываем быть ответственными": в церкви рассказали, как соблюдают карантин В ПЦУ рассказали о мерах безопасности при посещении храмов

В церкви придерживаются карантинных ограничений во время эпидемии коронавируса, рассказал представитель пресс-службы ПЦУ, протодиакон Михаил Омелян в эфире канала "Украина 24".

"Мы призываем, первое - не паниковать, а второе — соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, использовать антисептики. В частности, это все происходит и в наших церквях, священнослужители во время проповедей отмечают также, наши послушники при входе в храм об этом рассказывают. Мы призываем быть ответственными, ведь ответственность важная добродетель христианина", — сказал он.

Читайте также: Повторит ли народ "подвиг" - инфекционист о карантине выходного дня

По словам священника, целовать иконы и другие ритуальные предметы сейчас не нужно.

"Об иконах — церковь призывает во время пандемии чествовать их только поклоном, без целования, это касается также и креста. Как мы видим, верующие прислушиваются к священникам и стараются выполнять все карантинные ограничения и меры", — сказал он.

Читайте также: Ужесточение карантина: мэр украинского города сказал, кто пострадает больше всех

Омелян рассказал, что церковь делает, чтобы предотвратить большие скопления людей.

"Видеотрансляция богослужений ведется уже долгое время. Многие верующие уже привыкли к тому, что могут присоединиться онлайн — в YuoTube, Facebook, а также на телеканале. Также мы принимаем записки о здравии и упокоении онлайн, это совершенно бесплатно", — рассказал протодиакон.

Читайте также: Степанов сказал, когда Украина получит вакцину от коронавируса

Напомним, Кабмин отменил адаптивный карантин в Украине и объявил общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничение ввели до 30 ноября.