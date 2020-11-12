"ХАРД с Влащенко": гость студии - Семен Глузман
Главные темы эфира - психически больные преступники, эпидемия туберкулеза и пандемия COVID-19
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - врачом-психиатром, правозащитником Семеном Глузманом - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Кто ответит за психических больных преступников?
- Почему ширится эпидемия туберкулеза?
- Появится ли украинская вакцина от COVID-19 и почему мы были совершенно не готовы к пандемии?
Смотрите 12 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".