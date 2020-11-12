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"Будет почти смерть": известный ресторатор отреагировал на карантин выходного дня Дмитрий Борисов считает, что 80% владельцев ресторанного бизнеса будут искать возможность продолжать работу

Введение карантина выходного дня приведет к почти полному уничтожению ресторанного бизнеса, и владельцы этого бизнеса будут искать возможность работать.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сказал известный ресторатор Дмитрий Борисов.

"Если эта история произойдет, нам будет почти смерть, так как мы уже почти восемь месяцев и так выживаем. И сейчас очередная неэффективная популистская мера, которая называется "карантин выходного дня", я думаю, добьет наш бизнес – кафе, кофейни, рестораны, малый, микробизнес, в котором работает более миллиона людей, который и так на грани смерти", - сказал Борисов.

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Ресторатор считает, что клиенты, благодаря информационной панике, вообще перестанут посещать заведения общественного питания.

"Все последние полгода нам говорили, что можно работать на вынос, но мы знаем, какое поведение наших клиентов в этих постоянных информационных штормах. Когда вы слышите, что закрыты рестораны, уже нет и 50%, не приходят в рестораны по сравнению с прошлым годом, а когда слышите, что закрыто в выходные, то просто не приходите вообще", - сказал Борисов.

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Ресторатор отметил, что владельцы бизнеса будут вынуждены искать юридические лазейки для возможности работать.

"Сейчас мы хотим увидеть какой-то документ, так как слышим об этом в момент, когда должны принимать решения завтра и послезавтра. Будем разрабатывать какие-то юридические стратегии, чтобы как минимум найти выход из этой ситуации и не закрываться или принимать решения, которые в юридической плоскости разрешат нам работать дальше. Думаю, около 80% нашего бизнеса будет пытаться находить возможности не закрываться", - сказал Борисов.

Напомним, ранее руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал введение в Украине карантина выходного дня. По его словам, "бизнес против любого локдауна".