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"Впервые слышу": Степанов отреагировал на заявление санврача Ляшко Министр не смог подтвердить слова своего заместителя

Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что ничего не знает о намерениях своего заместителя, главного санитарного врача Виктора Ляшко обратиться к Всемирной организации здравоохранения за помощью.

Комментируя информацию СМИ, что Ляшко хочет попросить у ВОЗ медицинских работников из-за вспышки коронавируса COVID-19, Степанов отметил:

"Надо у Виктора Ляшко спросить. Впервые слышу, что он собрался обращаться. Завершится эфир, спрошу, куда он собрался обращаться, за какими медиками в ВОЗ".

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Напомним, главный санврач Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио" заявил:

"Всемирная организация здравоохранения как координатор принимает заявки о том, кому нужны медицинские работники. Мы сейчас говорим, что мы готовы рассматривать и сотрудничать с ними по экстренной медицинской помощи".

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Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, когда Украина может получить вакцину от коронавируса.