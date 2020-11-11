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Всемирно известный журнал выпустил книгу о выдающихся украинках В книге собраны фото, биографии и цитаты из интервью шестидесяти героинь

Украинская редакция всемирно известного модного журнала VOGUE представила уникальное издание с успешными украинками.

Как сообщает в своем сюжете телеканал "Украина 24", в книге Ukrainian Women in VOGUE собрали 60 образов женщин - певиц, моделей, художниц, спортсменок - которые нашли дело своей жизни.

Фотографии появлялись в течение нескольких лет в разных номерах всемирно известного модного журнала. Украсила обложку певица, народная артистка Украины Тина Кароль. Съемки проходили в Нью-Йорке. Автор фото - известный фотограф Грег Суолс, которому позировали Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри.

"Украинки - самые красивые женщины в мире. Мы можем вдохновлять, мы умеем быть заботливыми, мы умеем быть сильными", - говорит Тина Кароль.

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Чтобы собрать особые истории известных украинок, ушло полгода, рассказывают редакторы. Архивные работы дополняли новыми фотосессиями и интервью. Все истории имеют свой стиль, а героини вдохновляют своим примером.

"Современная женщина может все, нет никаких ограничений. Как раз истории этих героинь, которые мы рассказываем из книги, они об этом", - пояснила редактор отдела культуры Дарья Слободяник.

В книге собраны лучшие кадры, биографии и цитаты из интервью. Всего шестьдесят героинь, среди которых София Ротару, Мила Йовович, Джамала... Известны артистки, писательницы, художницы, модели, балерины размышляют о карьере и семье, публичности и своем понимании счастья.

"Всматривайтесь в глаза и находите там себя. И находите причины, чтобы идти дальше, главное - с широко открытым сердцем", - говорит певица Вера Брежнева.

Авторы уверены, что эта книга будет вдохновлять содержанием, формой и обязательно оставит след в истории.