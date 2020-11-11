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"Это абсурд": мэр украинского города отказался от карантина выходного дня Андрей Садовый считает, что усиление карантина противоречит здравому смыслу

Мэр Львова Андрей Садовый в эфире телеканала "Украина 24" выступил против введения в городе карантина выходного дня, который, по его словам, "противоречит здравому смыслу".

На вопрос, почему он не поддерживает решение Кабмина, мэр Львова ответил:

"Например, если говорить о культуре. У нас в понедельник не работают театры, музеи – фактически, это и есть локдаун понедельника. Зачем нам закрывать тот же театр, если придет 10 человек в воскресенье? Это абсурд! По поводу ресторанного бизнеса – давайте будем последовательны. Например, Франция и Италия дают предпринимателям средства, компенсацию за потерянную возможность заработать, а потом говорят, что будут закрывать. А у нас кто-то вообще считал, что 25% человек, например, во Львове уже переболело, и у них есть антитела? А кто-то вообще считался с предпринимательским организациями, с местными органами власти?"

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По словам Садового, в Украине есть "Бермудско-Печерский треугольник – Рада, Кабмин и Офис президента, и есть остальная страна".

Мэр отметил, что ужесточение карантина "противоречит здравому смыслу", поскольку людям "надо с чего-то жить".

Ранее мэр Львова Андрей Садовый назвал карантин выходного дня глупостью и заявил, что город не будет принимать "неразумное решение".

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Как известно, Кабмин отменил адаптивный карантин в Украине и объявил общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничение ввели до 30 ноября.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что карантин выходного дня лишит заведения культуры серьезных доходов и оставит без работы сотни тысяч людей.