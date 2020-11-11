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Эпидемия коронавируса в Украине - Степанов озвучил неутешительный прогноз В больницах уже сейчас находится 28 тысяч больных COVID-19

Высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19 будет сохраняться в Украине как минимум до апреля.

Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы будем достаточно трудно проходить этот период. Мы считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше", - заявил он.

Министр отметил, что ситуация сейчас очень тяжелая: