Эпидемия коронавируса в Украине - Степанов озвучил неутешительный прогноз
В больницах уже сейчас находится 28 тысяч больных COVID-19
Высокая заболеваемость коронавирусом COVID-19 будет сохраняться в Украине как минимум до апреля.
Такой прогноз озвучил в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы будем достаточно трудно проходить этот период. Мы считаем, что до апреля. Речь не идет о том, чтобы мы его проходили легко - мы будем его проходить тяжело. Главное сейчас - с какими человеческими потерями мы его пройдем. Наша задача - чтобы количество потерь, жертв COVID-19 было как можно меньше", - заявил он.
Министр отметил, что ситуация сейчас очень тяжелая:
"У нас находится 28 тысяч больных в больницах. Это в четыре раза больше, чем в сентябре... Кроме лечебного процесса есть еще чисто эпидемиологический, каким образом остановить рост. Речь уже не идет о том, чтобы его уменьшить - чтобы именно остановить рост. Все действия направлены на это".