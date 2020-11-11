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Усиление карантина в Украине: озвучены встречные требования предпринимателей От непродуманного карантина могут пострадать те, кто меньше всего защищен

Введение в Украине карантина выходного дня должно распространяться не только на малый бизнес, но на крупные торговые сети. Кроме того, предпринимателям необходимо компенсировать хотя бы обязательные платежи и налоги.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал председатель всеукраинской общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

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На вопрос, будет ли бизнес соблюдать карантин, Доротич ответил:

"В зависимости от того, какой будет карантин. Если такой же, какой был весной этого года, когда крупные сети получали сверхприбыли, продавая продукты питания в три раза дороже, когда работали строительные супермаркеты, а маленькие магазинчики и сфера обслуживания были закрыты, когда для определенных категорий чиновников работали и рестораны, и ночные клубы, и бары... Если будет введен такой карантин, я думаю, ему не будут подчиняться даже те, кто только что проголосовали".

По его словам, "или все находятся на карантине и все не работают, не получают доход... или все должны работать с мерами безопасности". Эксперт добавил, что от непродуманного карантина выходного дня страдают те, кто менее защищен - "простые граждане, микропредприниматели, которые живут от зарплаты до зарплаты, от дохода до дохода".

Доротич также объяснил, какой должна быть поддержка бизнеса:

"Правительство не может предоставить адекватную помощь, как в европейских странах... Должна быть компенсация хотя бы в части невзимания налогов, обязательных платежей, компенсация для возможности удержания своего рабочего места, поскольку большинство предпринимателей осуществляет свою деятельность на арендованных торговых площадях, за которые им надо платить арендную плату. Единый налог, плата за недвижимость, плата за землю, налоги заработной платы наемных работников..."

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Как известно, Кабмин отменил адаптивный карантин в Украине и объявил общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничение ввели до 30 ноября.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что карантин выходного дня лишит заведения культуры серьезных доходов и оставит без работы сотни тысяч людей.