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"Бизнес против локдауна": в Кабмине прокомментировали усиление карантина В правительстве подготовят соответствующее разъяснение, на кого распространяется карантин

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Андрей Забловский в эфире телеканала "Украина 24" прокомментировал введение в Украине карантина выходного дня. По его словам, "бизнес против любого локдауна".

"Я думаю, уже завтра должен появиться на официальном портале Кабмина Украины документ, который можно будет официально комментировать. Параллельно Министерство экономического развития подготовит соответствующее разъяснение, на кого распространяется карантин выходного дня, на кого не распространяется, и другие компенсаторные механизмы, о которых говорили в правительстве, каким образом ослабить болезненное введение карантина и какой там дедлайн. Я видел дату до 30 ноября. Все это должно быть четко зафиксировано", - отметил эксперт.

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По его словам, ключевая проблема подобных решений правительства - доверие.

"Традиционно многие страны боролись с коронавирусом технологиями и страхом. Страха уже нет по результатам первой волны. Технологии мы не сможем проконтролировать - мы не Сингапур и не Китай. Оставался фактор доверия в коммуникации бизнеса, власти и общества, когда надо коммуницировать, объяснять. Рестораторы сегодня вышли на протесты - надо было с ними раньше встречаться, проговаривать, объяснять, слушать. Отсутствие доверия - это ключевая проблема", - считает Забловский.

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На вопрос, кто будет контролировать соблюдение локдауна, он ответил:

"Традиционно я думаю, что это будет Госпотребслужба, также остается Нацполиция и органы, которые занимаются соблюдением других требований".

Как известно, Кабмин отменил адаптивный карантин в Украине и объявил общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничение ввели до 30 ноября.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что карантин выходного дня лишит заведения культуры серьезных доходов и оставит без работы сотни тысяч людей.