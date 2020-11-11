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Усиление карантина в Украине: названа серьезная проблема Ресторанный бизнес бьет тревогу из-за новых ограничений

Введение в Украине карантина выходного дня может повлечь за собой массовое банкротство ресторанов.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал соучредитель "Украинской ресторанной ассоциации" Сергей Трахачев.

"О прибыли говорить некорректно с 17 марта, когда был введен карантин. Сейчас мы можем говорить о том, что мы имеем какую-то выручку, которой хватает не всем, чтобы покрыть свои расходы... Властям, перед тем, как вводить подобные вещи, надо учесть, что эта выручка на две трети приходится именно на выходные дни. Ресторан обанкротится, не работая в выходные дни, это во-первых", - заявил он.

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Трахачев назвал и другую проблему ресторанов из-за карантина выходного дня:

"Ресторан - это процесс, это завод... Продукты имеют определенный предел, когда их можно использовать. Их надо приготовить и продать гостям в тот срок, когда они еще не испорчены. Мы не можем закрыть дверь на выходные - что в понедельник делать с этими продуктами?"

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Эксперт также прокомментировал обещание правительства подставить плечо бизнесу, в частности ресторанам, во время карантина.

"Мы кажется, что это оно обещает телезрителям. И в первую волну никакой помощи для ресторанного бизнеса не было... Я не верю, что она будет", - заявил Трахачев.

Как известно, Кабмин отменил адаптивный карантин в Украине и объявил общий карантин с локдауном выходного дня. Ограничение ввели до 30 ноября.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что карантин выходного дня лишит заведения культуры серьезных доходов и оставит без работы сотни тысяч людей.