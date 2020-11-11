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Людей тайно хоронят в пакетах: замминистра о страшной ситуации в Крыму Игорь Яременко рассказал, что Россия скрывает точные данные о заболеваемости

Ситуация с коронавирусом COVID-19 в оккупированном Крыму очень сложная, людей тайно хоронят с неправильными диагнозами, и Россия скрывает информацию.

Об этом замминистра по реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко рассказал в эфире канала "Украина 24".

"По нашим данным, ситуация очень тяжелая, мы общаемся с правозащитниками, которые там работают, с представителями Меджлиса, у нас есть разведданные. Я не готов сейчас говорить о точном количестве больных, но мы точно знаем, что те цифры, которые озвучиваются Российской Федерацией, в несколько раз занижены, не думаю, что нам стоит спекулировать в данном случае. Я бы не хотел называть конкретные цифры, это будет неправильно с моей стороны", - сказал замминистра.

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По данным Яременко, власти России сознательно допускают распространение болезни.

"Мы можем оценивать порядки, но не давать конкретные цифры, думаю, что и Россия их на самом деле не знает, потому что они стимулируют людей к тому, чтобы не соблюдать карантинные ограничения, чтобы заболевание распространялось как можно быстрее", - сказал Яременко.

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По словам чиновника, умерших хоронят тайно, родственникам не разрешают попрощаться с покойными.

"Мы знаем, что коек не хватает, это то, о чем нам рассказывают люди с оккупированных территорий, что людей хоронят не с теми диагнозами, тайно, часто не разрешают родственникам даже попрощаться, хоронят в целлофановых пакетах специальных. Ситуация очень острая", - сказал Яременко.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" крымскотатарский активист Эдем Дудаков рассказал, что в Крыму очень серьезный кризис с водообеспечением, спровоцированный плохим менеджментом и стремлением пустить пыль в глаза.