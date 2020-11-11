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Карантин выходного дня - экс министр рассказала, сколько он должен продлиться Зоряна Скалецкая считает, что после карантина можно делать дальнейшие выводы о введении локдауна

Каранитн выходного дня для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 является компромиссом, и через 2-3 недели можно будет делать выводы об эпидемической ситуации.

Об этом бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сказала в эфире канала "Украина 24".

"Я бы хотела, чтобы мы разделяли проблемы, связанные с предупреждением, чтобы не распространялся вирус, были минимизированы контакты, второе - обеспечение медицинской помощью, третье – вопросы экономики. Надеюсь, что когда это решение разрабатывалось в рабочем порядке, согласовывали с бизнесом, выясняли, какие условия и сроки достаточны", - сказала экс-министр.

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Скалецкая отметила, что введение карантина выходного дня является компромиссом.

"Если отдать управление в руки эпидемиологов, они бы сказали, что нужно максимальное ограничение контактов. С точки зрения поиска баланса мы не можем себе этого позволить, экономика не выдержит, и бюджет не имеет достаточных ресурсов для поддержки граждан, чтобы идти на полный локдаун, как это сделали страны Европы. Выходит, что нужно искать компромисс", - сказала Скалецкая.

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По ее мнению, выводы, чтобы определиться, как быть дальше, можно будет делать через 2-3 недели.

"Что наиболее важно – даже карантин выходного дня вынуждает нас наблюдать за тем, насколько он даст возможность уменьшить количество контактов. Через 2-3 недели после введения карантина выходного дня мы сможем увидеть, уменьшился ли рост заболеваемости. Если не поможет, и будет рост, тогда встанет вопрос об ограничении в том числе общественного транспорта", - сказала Скалецкая.

Отметим, что решение о вводе карантина выходного дня принято на заседании Кабмина 11 ноября.

Ранее в эфире канала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что жесткий карантин в Украине, введенный весной 2020 года, несмотря на негативные последствия для экономики, позволил спасти тысячи жизней украинцев.