"ХАРД с Влащенко": гость студии - Максим Степанов
Главные темы эфира - карантин выходного дня и перспективы борьбы с коронавирусом
На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!
С гостем программы - министром здравоохранения Максимом Степановым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:
- Почему Украина вновь 10-я в мире по количеству новых больных коронавирусом?
- Спасет ли человеческие жизни карантин выходного дня?
- Почему мы потеряли время в борьбе с пандемией?
- Какой будет холодная зима 2020-2021?
Смотрите 11 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".