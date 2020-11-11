"ХАРД с Влащенко": гость студии - Максим Степанов

Главные темы эфира - карантин выходного дня и перспективы борьбы с коронавирусом

"ХАРД с Влащенко": гость студии - Максим Степанов

На телеканале "Украина 24" - проект "ХАРД с Влащенко"!

С гостем программы - министром здравоохранения Максимом Степановым - Наталья Влащенко обсудит следующие темы:

  • Почему Украина вновь 10-я в мире по количеству новых больных коронавирусом?
  • Спасет ли человеческие жизни карантин выходного дня?
  • Почему мы потеряли время в борьбе с пандемией?
  • Какой будет холодная зима 2020-2021?

Смотрите 11 ноября "ХАРД с Влащенко" в 19:00 на телеканале "Украина 24".

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