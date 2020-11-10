Шмыгаль о карантине: "Европа берет с нас пример"

Карантин выходного дня — эффективная мера в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".

"Идет очень много диалогов и споров о том, как действовать. Стопроцентного рецепта нет ни у кого в мире. Правительства всех стран ищут лучшие решения. Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться.

Нужно посмотреть, какой сценарий развития в Европе и в Украине. У нас очень тяжелая ситуация, много заболевших. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей — мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся — это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", — сказал он.