Шмыгаль о карантине: "Европа берет с нас пример"
Премьер-министр рассказал, почему считает эффективным карантин выходного дня
Карантин выходного дня — эффективная мера в борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире канала "Украина 24".
"Идет очень много диалогов и споров о том, как действовать. Стопроцентного рецепта нет ни у кого в мире. Правительства всех стран ищут лучшие решения. Мы находимся в плотной коммуникации со странами Европы. Во многих вещах европейцы берут пример с нас, этим нужно гордиться.
Нужно посмотреть, какой сценарий развития в Европе и в Украине. У нас очень тяжелая ситуация, много заболевших. Но если сравнить с Италией, Испанией, Польшей — мы в хорошем смысле от них отстаем. Они спрашивают: что вы делаете? Мы делимся — это адаптивный карантин, меры, которые мы вводим параллельно", — сказал он.
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По мнению премьера, карантин по выходным даст возможность экономике не рухнуть окончательно.
"Так называемый локдаун выходного дня — возможность, не останавливая экономику в рабочее время, остановить развитие пандемии, зафиксировать ситуацию на том уровне, на каком она есть сегодня. Локдаун на две недели ничего не даст. Он должен быть минимум три недели — за это время экономике будет нанесен непоправимый ущерб", — заявил он.
Ранее иммунолог Олег Назар рассказал, когда в Украину может попасть созданная недавно вакцина против коронавируса COVID-19.
Напомним, в Украине уже с 14 ноября планируется ввести карантин выходного дня. В субботу и воскресенье будут работать только аптеки, продуктовые магазины и АЗС