18:46, Сегодня

COVID-19 влияет на психическое здоровье: психолог рассказала, как защититься Татьяна Ларина рассказала о связи психического и физического здоровья

Ученые нашли связь между коронавирусом и психическим здоровьем. Почти в два раза больше психических расстройств диагностировали у людей, которые переболели коронавирусом. Эти данные прокомментировала психолог Татьяна Ларина в эфире канала "Украина 24".

"В основном причина в том, что у человека поднимается уровень гормонов стресса, таких как адреналин и кортизол, высокий их уровень разрушает организм и идет разлад нервной системы и организма в целом. Человек чувствует себя намного хуже, и поэтому больше шансов подхватить заболевание", — сказала она.

Читайте также: Лекарство против COVID-19 в Украине: иммунолог рассказал, когда вакцину можно применять

По словам эксперта, так действует не только коронавирус, речь может идти о любой болезни.

"Люди в стрессе хуже себя чувствуют, реже выходят на воздух, больше склонны слышать негативную информацию, замыкаться в себе. Они не обращаются за помощью, а если и обращаются, то происходит не проговаривание ситуации, а ее нагнетание. Основной момент — они не ищут выхода из ситуации", — сказала она.

Читайте также: Коронавирус в Украине: экономист указал на серьезную преграду для лечения

Психолог рассказала, как выходить из такого состояния или не допускать его.

"Нужно больше общаться с друзьями — по телефону, через интернет, по видеосвязи. Нужно чаще открывать окна, выглядывать на улицу и наблюдать, что происходит. Найти позитивные фильмы и книги, чтобы находить выход эмоциям. Делать физические упражнения, потому что уровень адреналина и кортизола падает вследствие физнагрузки", — рассказала она.

Ранее министр культуры Украины Александр Ткаченко рассказал, как повлияет на людей карантин выходного дня.