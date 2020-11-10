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Вакцина от COVID-19 создана, но есть сложность: эксперт рассказал о серьезной проблеме Сергей Комиссаренко рассказал, что нужно для использования вакцин от коронавируса

Вакцины от коронавируса уже готовы, но применять их пока нельзя. Подробности рассказал в эфире канала "Украина 24" глава комиссии по биобезопасности и биозащите при СНБО Сергей Комиссаренко.

"Думаю, что вакцину уже можно производить, и уже производят. Единственное, что 50 тысяч человек были привлечены к третьей фазе испытаний, и сейчас только начнется тщательный анализ тех людей, которые принимали участие в испытаниях. Вообще сейчас девять вакцин готовы либо заканчивается их испытания. Хорошо, что эти вакцины производятся с разными подходами, из них 3-4 будут наиболее эффективными, которые будут рекомендованы ВОЗ", — сказал он.

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По словам эксперта, есть проблема и с тем, как правильно вакцинировать население.

"Сейчас в США столкнулись с проблемой, каким образом будет проводиться вакцинация. Создание вакцины – это одно дело, а правильная вакцинация – совсем другое дело, очень сложное. Вакцина требует охлаждения и пребывания в холодном состоянии, представьте себе, как ее доставлять в маленькие города, селения. В США уже создали специальные группы, которые будут заниматься логистикой доставки вакцин, вакцинацией, они обращаются к крупным компаниям за помощью. У нас будет такая же проблема", — сказал он.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно для появления готовой вакцины от COVID-19 в Украине.