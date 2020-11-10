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Это позиция России — эксперт об осложнении на Донбассе Эксперт Центра Разумкова рассказал, можно ли вынудить Россию выполнить обязательства по Донбассу

Российская сторона блокирует контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе, которые начали работу 10 ноября. Ситуацию прокомментировал эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник в эфире канала "Украина 24".

"Это позиция России, которая ретранслируется какими-то спикерами, которые уполномочены говорить от лица непонятно каких республик. Может быть много причин, почему Россия не идет на этот шаг (выполнение обязательств — ред.), но главное – попытка выторговать очередные позиции на переговорах, ставить заведомо неприемлемые условия для Украины", — сказал он.

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По словам эксперта, пока никто не может принудить Россию к выполнению договоренностей.

"К сожалению, нет такого полицейского, который бы стал посредником и вынудил одну сторону, которая не выполняет свои обязательства, сделать это. Тот самый коллективный полицейский – один из них Российская Федерация, которая сидит за столом в Совете безопасности и может блокировать любые решения ОБСЕ. Мир делает то, что в его силах, делает заявления, но силового метода вынудить Россию, ядерную державу, не существует", — заявил он.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев рассказал, как Украина может выйти из Минских соглашений.