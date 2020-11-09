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Что вы сюсюкаете-мусюкаете - Ляшко раскритиковал власть из-за карантина Политик привел в пример борьбу с коронавирусом в Китае

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" высказался за усиление карантина в Украине и раскритиковал власть за нерешительность в вопросе локдауна.

На вопрос, как он относится к введению более серьезных ограничений из-за коронавируса, политик ответил:

"Я поддерживаю любые меры, направленные на то, чтобы остановить эпидемию и защитить жизнь и здоровье людей. Никакого популизма, никакого заигрывания, никакой попытки кому-то понравиться, так как на кладбище никому уже нравиться не надо будет. Там не интересуют ни заведения питания, ничего - там ничего уже не надо. Зайдите в больницы - они на 90% заполнены. Масса людей живет так, как будто ничего нет, а потом - когда попадают в больницу - жалуются, что им никто не помогает. Сами себе помогите. Сами о себе должны позаботиться. Поэтому надо сделать все жестко..."

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Ляшко привел в пример борьбу с COVID-19 в Китае:

"Посмотрите на Китай, он уже преодолел коронавирус, китайская экономика растет. Китай, из которого ушел коронавирус, уже забыл, что это такое. Потому что там жестко все остановили, обезвредили, протестировали и т.д.".

По его словам, украинская власть, в отличие от китайской, "не может даже карантин организовать".

"Когда было по 200 человек, они всю страну закрыли на локдаун. Сегодня десятки тысяч в сутки - они ничего сделать не могут, оправдываются, что мы что-то хотим, но не можем. В приоритете жизни и здоровье человека. Вы власть, вам дали власть - берите делайте. Что вы сюсюкаете-мусюкаете, создаете имитацию? Делаете локдаун - дайте компенсацию малому и среднему бизнесу, дайте поддержку, а вы что делаете взамен - кассовые аппараты и новые налоги. Как людям свои семьи кормить?" - отметил лидер Радикальной партии.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.