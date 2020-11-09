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"Люди боятся выйти даже днем": новые подробности кровавой резни в Кривом Роге Соседи задержанного уверяют, что раньше он был вполне адекватным

В Кривом Роге в больнице остаются четверо местных жителей, которые стали жертвами нападения неадекватного мужчины с ножом. В то же время, соседи нападавшего характеризуют его как адекватного и вежливого человека.

Новые подробности жуткой истории сообщил в своем сюжете телеканал "Украина 24".

В частности, хирург Криворожской городской больницы №2 Марина Веропотвелян сообщила, что у госпитализированных жертв нападения "состояние средней степени тяжести, без отрицательной динамики".

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Корреспонденты пообщались с соседями нападавшего, 29-летнего Тараса Усенко. Те уверяют, что агрессивным и странным мужчина никогда не был. Об Усенко рассказали, что его родители давно в разводе, мать работает медсестрой.

"Был адекватным человеком, вежливым. Собаки у него были. У меня собака. Мы все время вместе гуляли. Я вообще не могу понять, что случилось", - говорит соседка, которая не пожелала назвать свое имя.

Жители микрорайона, где произошли нападения, в ужасе и надеются, что Усенко не выпустят из СИЗО.

"Это ужасно, все боятся даже с ребенком выйти днем, пока есть страх у людей", - рассказала соседка пострадавших Татьяна Тимощук.

Спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова сообщила, что с Усенко сейчас работают следователи, далее будут назначены экспертизы по его психологическому и психиатрическому состоянию.

9 ноября Тарасу Усенко избрали меру пресечения - два месяца под стражей без права залога. Ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

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Напомним, 7 ноября в Кривом Роге местный житель Тарас Усенко ходил по улицам с ножом и нападал на прохожих. Он убил двух человек и ранил еще восемь. После задержания мужчина заявил, что убивать людей ему приказали голоса в голове, и назвал себя "вестником Апокалипсиса".