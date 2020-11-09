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Усиление карантина: эксперт объяснила, что будет со вторым туром выборов Не все избиратели придут на избирательные участки, считает Наталья Линник

В случае введения в Украине карантина выходного дня значительная часть избирателей не будет участвовать во втором туре местных выборов в тех местах, где он состоится.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказала заместитель генерального директора Комитета избирателей Украины Наталья Линник.

На вопрос, как будут проходить вторые туры местных выборов, если будет объявлен карантин выходного дня, Линник ответила:

"ЦИК уже обратилась в органы местной власти насчет увеличения количества необходимых противоэпидемических средств для членов избирательных комиссий и насчет соответствующей разметки УИК, чтобы избиратели видели расстояние, на котором они должны быть расположены. Что касается других мер, предусмотренных карантином выходного дня, то очевидно, что не все избиратели придут на избирательные участки, поскольку значительная часть избирателей, особенно в тех зонах, где будет введен (карантин выходного дня - ред.), не будет иметь желания прийти".

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Эксперт также отметила, что второй тур выборов состоится не только в это воскресенье. Значительное количество выборов состоится 22 ноября, а в Кривом Роге - 29 ноября из-за долгого подсчета голосов.

Отметим, второй тур выборов городских голов состоится в таких городах как Днепр, Львов, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Луцк, Херсон, Ужгород и других.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" также рассказал, возможны ли в Украине в рамках ужесточения карантина такие меры как комендантский час и полная остановка транспорта.