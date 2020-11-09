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Смертельная авария на Херсонщине: стало известно о состоянии пострадавших Стало известно, сколько людей пострадали в аварии с автобусом в Херсонской области

Утром 9 ноября в Херсонской области попал в аварию рейсовый автобус. Ранены более 20 человек, погибли две женщины. Что известно о пострадавших, рассказала корреспондент телеканала "Украина 24" с места событий.

Потерпевших привезли в Херсонскую областную больницу. К врачам обратились уже 25 пострадавших. У всех травмы средней тяжести, преимущественно черепно-мозговые и травмы легких. Девять человек отправили на амбулаторное лечение по месту жительства, трое госпитализированы, остальные проходят дообследование. Среди госпитализированных есть девочки 14 и 17 лет, они находятся в детской областной больнице.

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Аварию прокомментировал Виталий Байдаров, замглавы отдела коммуникации нацполиции Херсонской области.

"Заметно, что водитель правой стороной заехал на обочину, возможно, из-за этого не удержал руль, и случилась такая авария", — сказал он.

Напомним, рейсовый автобус ехал из села Садовое в Херсон, на резком повороте водитель не справился с управлением и автобус занесло в кювет, попутно он несколько раз перевернулся. Две женщины погибли на месте.