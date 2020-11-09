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Есть только один способ — Арестович о выводе российских войск с Донбасса Советник украинской делегации в ТКГ рассказал, как Россия может вывести с востока Украины своих военных

Вывести российские войска с Донбасса можно, только если президент РФ Владимир Путин даст такую команду. Об этом рассказал советник украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24", комментируя реализацию предложенного Украиной единого плана по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Вывести российские войска с территории Донбасса можно единственным путем — это когда президент России Владимир Путин отдаст соответствующую команду. Других путей нет. Вопрос в том, есть ли у него на это добрая воля, потому что в Париже год назад он подписал соответствующий протокол, чем на высшем уровне нормандской четверки взял на себя обязательства по урегулированию конфликта. Они россиянами исполняются, но лишь частично и неохотно. И мы за месяц до истечения срока легко принуждаем их к конкретизации, собираются ли они вообще их выполнять или нет", — сказал он.

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Арестович объяснил, как Россия может вывести войска при том, что не признает их наличие на Донбассе.

"Путин признает "отпускников", как минимум, и они должны быть выведены. А "отпускники" — это широкая категория, в их число входят добровольцы и так далее. Пусть их выводят. Граждан РФ там больше, чем нужно. Они очень хорошо знают, что происходит, и это знают французы, немцы, Соединенные Штаты. Формулировки всегда можно подобрать. Россия — специалист по подбиранию красивых формулировок, а мы даем им возможность для выхода, если они хотят этим воспользоваться, они воспользуются", — сказал он.

Арестович ответил на вопрос, будет ли обсуждаться план Украины на уровне нормандской четверки.

"Неформально я могу сказать, что этот план будет обсуждаться на следующей встрече, которую мы планируем провести до Нового года. Это возможно, если Россия проявит добрую волю. Год заканчивается, нужно делать определенные выводы, смотреть, что сделано. Я думаю, что это необходимая встреча", — сказал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чего ждут от России при обсуждении единого плана по Донбассу.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.