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Мирный план по Донбассу — Кулеба рассказал, чего ждут от России Глава МИД рассказал, как будет проходить обсуждение украинской инициативы в ТКГ

Единый план мира для Донбасса может вызвать споры между сторонами, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии каналу "Украина 24". Он отметил, что будет столкновение разных идей и предложений, а задача ОБСЕ — свести в единое целое идеи Украины и видение России.

"Этот план действий на самом деле направлен на урегулирование конфликта и деоккупацию нашей территории. Российская Федерация хочет максимально тянуть этот процесс и получить свои бонусы в этом. Поэтому я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", — сказал он.

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Кулеба отметил, что украинская позиция в Трехсторонней контактной группе стала более активной.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий — это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения. Нам выгоднее, чтобы они обсуждали наши предложения, а не навязывали нам свои", — отметил он.

Ранее военный эксперт Олег Стариков назвал минусы украинского плана по Донбассу.

Напомним, глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, содержащий предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.