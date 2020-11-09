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Страшная авария в Херсонской области: подробности с места событий В результате аварии рейсового автобуса два человека погибли

В Херсонской области утром 9 ноября перевернулся рейсовый автобус, есть погибшие. Подробности рассказала корреспондент канала "Украина 24" с места событий.

Рейсовый автобус ехал из села Садовое в Херсон. На повороте водитель не справился с управлением, машина сначала выехала на встречную полосу, а затем ее начало крутить, и в итоге автобус несколько раз перевернулся. Он остановился на обочине дороги. В автобусе находилось 25 человек, из них 10 получили тяжелые травмы, они сейчас находятся в областной больнице. Среди них была 15-летняя девочка, ее состояние стабильное. Две женщины погибли.

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На месте работает следственная группа, чтобы установить причины аварии. Местные жители говорят, что часто жалуются на превышение скорости водителями на этой части дороги. Особенно это актуально осенью, когда по утрам стоит туман. Возможно, это и стало причиной аварии.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 29-летний местный житель убил двух человек и ранил еще восемь.