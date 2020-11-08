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В Кривом Роге мужчина бросался с ножом на прохожих, есть жертвы: подробности Криворожанин убил двоих человек и ранил еще восемь

В Кривом Роге 29-летний местный житель убил двух человек и ранил еще восемь. Подробности — в сюжете телеканала "Украина 24".

На 60-летнем мужчине, погибшем от руки преступника, было 11 ножевых ранений, в основном в туловище. Его сына нашли в нескольких десятках метров, он умер от двух ножевых ранений. Двор, где произошли убийства, довольно людный, недалеко детская площадка. Сейчас люди очень напуганы, боятся выпускать детей во двор и даже с опасением общаются с журналистами.

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"Мы пообщались с местными, они говорят, что ничего особенного не услышали - ни криков, ни шума. Но когда увидели, что мужчина лежит у подъезда, сбежались люди, приехала полиция. До того как мужчина убил этих двух мужчин, он уже ранил несколько человек, и после убийства пошел в сторону ближайшей школы. Там уже поменял нож, и с другим побежал искать другие жертвы, всего он ранил 8 человек", — рассказала корреспондентка "Украина 24".

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По месту проживания нападавшего, 29-летнего Тараса, соседи рассказали, что он не вызывал никаких подозрений, неадекватного поведения не было, в последнее время его не замечали, возможно, он был на заработках.

Соседка рассказала, что он был спокойным и дружелюбным, у него были собаки, с которыми он гулял и никого не трогал. Он был верующим и часто говорил о Боге, вел, если можно так сказать, способ жизни по Библии, в сектах не состоял. Завтра подозреваемому будут выбирать меру пресечения.